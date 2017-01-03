Русский рок сегодня
Группа Тараканы! готовится к выходу англоязычного альбома и премьере сериала
Группа «Тараканы!» в наступившем году планирует порадовать поклонников англоязычным альбомом, а также документальным сериалом о своих творческих буднях. Кроме того, в начале года коллектив отправится в масштабный тур по стране.
Андрей Князев поздравил поклонников в образе Коня и Деда Мороза
Лидер группы «КняZz» Андрей Князев поздравил поклонников с Новым годом необычным способом. Музыкант снял очередную музыкальную короткометражку, которую опубликовал на своём личном Youtube-канале.
Отава Ё представляет фильм Дайте маленькое времечко веселому побыть
Группа «Отава Ё» выложила в свободный доступ фильм-концерт «Дайте маленькое времечко весёлому побыть». Запись можно посмотреть онлайн на нашем портале.
Группа Хроноп представляет сингл Хочешь со мной
Состоялась премьера нового сингла группы «Хроноп». Композиция под названием «Хочешь со мной» опубликована сегодня на официальных каналах коллектива в социальных сетях.
Группа Мумий Тролль представляет клип Грильяж
Группа «Мумий Тролль» опубликовала видеоклип на композицию «Грильяж». Ролик музыканты выложили на своём официальном Youtube-канале.
Группа Мумий Тролль подвела итоги 2016 года (видео)
Группа «Мумий Тролль» подвела итоги уходящего 2016 года. Важные события музыканты показали в ролике «МТ новости».
Интервью с Валерием Кипеловым (видео)
В преддверии нового года Валерий Кипелов ответил на вопросы поклонников. Соответствующая видеозапись опубликована на официальном Youtube-канале группы «Кипелов».
В первую неделю 2017 года канал Теледом покажет цикл передач с рок-музыкантами
В первую неделю нового года петербургский канал «Теледом ТВ» покажет избранные выпуски авторских программ Виталия Базырина «Вечерний чай». Участники передач – известные российские рок-музыканты.
Топ-10 — лучшие альбомы 2016 года
Итак, год подошёл к концу, настало время подвести итоги. Сегодня мы публикуем топ-10 рок-альбомов 2016 года, попутно отмечая не самые удачные релизы. Список, как и любой авторский рейтинг, субъективный и основан на личных впечатлениях от прослушанных работ.
Смотрите фильм о группе Калинов Мост — Пьеса СРоком 30 лет (видео)
Состоялась интернет-премьера документального фильма о группе «Калинов Мост» «Пьеса СРоком 30 лет». Картину можно посмотреть онлайн на нашем портале.
Смотрите документальный фильм Выше Ноля о Федоре Чистякове
Состоялась интернет-премьера документального фильма о Федоре Чистякове «Выше Ноля». Картина опубликована на официальном Youtube-канале музыканта.
Гарик Сукачев показал как записывал песню Огни играют
Гарик Сукачев опубликовал документальный ролик о том, как проходила запись его новой песни «Огни играют». Напомним, что эта композиция прозвучит в эфире Первого канала в новогоднюю ночь.
Группа Мумий Тролль показала два клипа на одну новую песню
Группа «Мумий Тролль» опубликовала сразу два клипа на свою новую песню «Пломбир». Эта композиция вошла в саундтрек художественного фильма «Ёлки-5», а также в новый макси-сингл коллектива – «#31Е».
Группа Калинов Мост выпустила Сезон Овец
Состоялся релиз нового альбома группы «Калинов Мост» «Сезон Овец». Одними из первых с пластинкой смогли ознакомиться участники краудфандинг-акции, которая проходила на портале «Планета» и завершилась 23 декабря.
Группа Мумий Тролль выпустила новогодний макси-сингл
Группа «Мумий Тролль» в преддверии Нового года выпустила макси-сингл «#31Е» (произносится «тридцать первое»). Цифровая версия пластинки уже доступна для загрузки в iTunes.
Brutto представляет клип «Чайка»
Группа Brutto представляет новый видеоклип. Основой для него послужила композиция «Чайка», оригинальный вариант которой входил в репертуар группы «Ляпис Трубецкой».