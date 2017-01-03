Русский рок сегодня

Группа Тараканы! готовится к выходу англоязычного альбома и премьере сериала

| Январь 3, 2017
Группа Тараканы! готовится к выходу англоязычного альбома и премьере сериала

Группа «Тараканы!» в наступившем году планирует порадовать поклонников англоязычным альбомом, а также документальным сериалом о своих творческих буднях. Кроме того, в начале года коллектив отправится в масштабный тур по стране.

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Андрей Князев поздравил поклонников в образе Коня и Деда Мороза

| Январь 3, 2017
Андрей Князев поздравил поклонников в образе Коня и Деда Мороза

Лидер группы «КняZz» Андрей Князев поздравил поклонников с Новым годом необычным способом. Музыкант снял очередную музыкальную короткометражку, которую опубликовал на своём личном Youtube-канале.

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Отава Ё представляет фильм Дайте маленькое времечко веселому побыть

| Январь 2, 2017
Отава Ё представляет фильм Дайте маленькое времечко веселому побыть

Группа «Отава Ё» выложила в свободный доступ фильм-концерт «Дайте маленькое времечко весёлому побыть». Запись можно посмотреть онлайн на нашем портале.

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Группа Хроноп представляет сингл Хочешь со мной

| Январь 2, 2017
Группа Хроноп представляет сингл Хочешь со мной

Состоялась премьера нового сингла группы «Хроноп». Композиция под названием «Хочешь со мной» опубликована сегодня на официальных каналах коллектива в социальных сетях.

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Группа Мумий Тролль представляет клип Грильяж

| Январь 2, 2017
Группа Мумий Тролль представляет клип Грильяж

Группа «Мумий Тролль» опубликовала видеоклип на композицию «Грильяж». Ролик музыканты выложили на своём официальном Youtube-канале.

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Группа Мумий Тролль подвела итоги 2016 года (видео)

| Декабрь 31, 2016
Группа Мумий Тролль подвела итоги 2016 года (видео)

Группа «Мумий Тролль» подвела итоги уходящего 2016 года. Важные события музыканты показали в ролике «МТ новости».

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Интервью с Валерием Кипеловым (видео)

| Декабрь 31, 2016
Интервью с Валерием Кипеловым (видео)

В преддверии нового года Валерий Кипелов ответил на вопросы поклонников. Соответствующая видеозапись опубликована на официальном Youtube-канале группы «Кипелов».

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В первую неделю 2017 года канал Теледом покажет цикл передач с рок-музыкантами

| Декабрь 31, 2016
В первую неделю 2017 года канал Теледом покажет цикл передач с рок-музыкантами

В первую неделю нового года петербургский канал «Теледом ТВ» покажет избранные выпуски авторских программ Виталия Базырина «Вечерний чай». Участники передач – известные российские рок-музыканты.

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Топ-10 — лучшие альбомы 2016 года

| Декабрь 30, 2016
Топ-10 — лучшие альбомы 2016 года

Итак, год подошёл к концу, настало время подвести итоги. Сегодня мы публикуем топ-10 рок-альбомов 2016 года, попутно отмечая не самые удачные релизы. Список, как и любой авторский рейтинг, субъективный и основан на личных впечатлениях от прослушанных работ.

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Смотрите фильм о группе Калинов Мост — Пьеса СРоком 30 лет (видео)

| Декабрь 29, 2016
Смотрите фильм о группе Калинов Мост — Пьеса СРоком 30 лет (видео)

Состоялась интернет-премьера документального фильма о группе «Калинов Мост» «Пьеса СРоком 30 лет». Картину можно посмотреть онлайн на нашем портале.

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Смотрите документальный фильм Выше Ноля о Федоре Чистякове

| Декабрь 29, 2016
Смотрите документальный фильм Выше Ноля о Федоре Чистякове

Состоялась интернет-премьера документального фильма о Федоре Чистякове «Выше Ноля». Картина опубликована на официальном Youtube-канале музыканта.

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Гарик Сукачев показал как записывал песню Огни играют

| Декабрь 28, 2016
Гарик Сукачев показал как записывал песню Огни играют

Гарик Сукачев опубликовал документальный ролик о том, как проходила запись его новой песни «Огни играют». Напомним, что эта композиция прозвучит в эфире Первого канала в новогоднюю ночь.

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Группа Мумий Тролль показала два клипа на одну новую песню

| Декабрь 28, 2016
Группа Мумий Тролль показала два клипа на одну новую песню

Группа «Мумий Тролль» опубликовала сразу два клипа на свою новую песню «Пломбир». Эта композиция вошла в саундтрек художественного фильма «Ёлки-5», а также в новый макси-сингл коллектива – «#31Е».

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Группа Калинов Мост выпустила Сезон Овец

| Декабрь 26, 2016
Группа Калинов Мост выпустила Сезон Овец

Состоялся релиз нового альбома группы «Калинов Мост» «Сезон Овец». Одними из первых с пластинкой смогли ознакомиться участники краудфандинг-акции, которая проходила на портале «Планета» и завершилась 23 декабря.

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Группа Мумий Тролль выпустила новогодний макси-сингл

| Декабрь 23, 2016
Группа Мумий Тролль выпустила новогодний макси-сингл

Группа «Мумий Тролль» в преддверии Нового года выпустила макси-сингл «#31Е» (произносится «тридцать первое»). Цифровая версия пластинки уже доступна для загрузки в iTunes.

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Brutto представляет клип «Чайка»

| Декабрь 23, 2016
Brutto представляет клип «Чайка»

Группа Brutto представляет новый видеоклип. Основой для него послужила композиция «Чайка», оригинальный вариант которой входил в репертуар группы «Ляпис Трубецкой».

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