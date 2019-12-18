Русский рок сегодня

Новый альбом Артура Беркута – Твоё второе я

| 18.12.2019
Новый альбом Артура Беркута – Твоё второе я

Новый студийный альбом выпустил Артур Беркут. Пластинка под названием «Твое второе я» опубликована на популярных интернет-площадках. Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.

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На концерте Кипелова в Калуге отключили электричество

| 18.12.2019
На концерте Кипелова в Калуге отключили электричество

Группа «Кипелов» на концерте в Калуге попала в казусную ситуацию. Во время выступления коллектива с симфоническим оркестром пропало электричество. Видеозапись момента можно посмотреть на нашем портале.

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Вышел новый альбом Владимира Кузьмина – Дурная репутация

| 17.12.2019
Вышел новый альбом Владимира Кузьмина – Дурная репутация

Новый студийный альбом выпустил Владимир Кузьмин вместе со своей группой «Динамик». Пластинка под названием «Дурная репутация» уже доступна для прослушивания онлайн. Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.

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Восходящие рок-звезды Кис-Кис выступили в Вечернем Урганте

| 17.12.2019
Восходящие рок-звезды Кис-Кис выступили в Вечернем Урганте

Восходящие звезды современной рок-музыки – группа «Кис-кис» приняла участие в шоу «Первого канала» «Вечерний Ургант». В федеральном эфире коллектив исполнил одну из своих песен. Посмотреть выступление команды можно на нашем портале.

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Группа Сплин показала историю о тайном ночном фонарщике

| 17.12.2019
Группа Сплин показала историю о тайном ночном фонарщике

Новый видеоклип представила группа «Сплин». Основой для него послужила композиция «Тайком», представленная в виде сингла на прошлой неделе. Посмотреть новинку можно на нашем портале.

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Диана Арбенина и Ночные Снайперы спели про Рим

| 13.12.2019
Диана Арбенина и Ночные Снайперы спели про Рим

Новый сингл представили Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Композиция под названием «Рим» опубликована сегодня на всех цифровых площадках. Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.

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Альбомы Гражданской Обороны Армагеддон Попс и Война изданы на виниле

| 10.12.2019
Альбомы Гражданской Обороны Армагеддон Попс и Война изданы на виниле

Издательство «Выргород» продолжает переиздание альбомов группы «Гражданская Оборона» на виниловых пластинках. На днях в продажу поступили ещё два релиза легендарного коллектива.

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Светлана Сурганова показала клип – Да будет свет

| 09.12.2019
Светлана Сурганова показала клип – Да будет свет

Новый видеоклип представила группа «Сурганова и Оркестр». Основой для него послужила опубликованная недавно в виде сингла композиция «Да будет свет». Посмотреть ролик можно на нашем портале.

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Группа Сплин представила новый сингл – Тайком

| 06.12.2019
Группа Сплин представила новый сингл – Тайком

Группа «Сплин» представила первый за долгое время сингл и анонсировала новый студийный альбом. Его релиз состоится до конца года. Послушать представленный сегодня сингл можно на нашем портале.

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Борис Гребенщиков ответил на сложные детские вопросы (видео)

| 05.12.2019
Борис Гребенщиков ответил на сложные детские вопросы (видео)

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков дал большое интервью Youtube-проекту «Детский недетский вопрос». Музыкант ответил на сложные вопросы от детей из разных стран мира. Полный выпуск передачи можно посмотреть на нашем сайте.

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Вышло новое издание книги о Егоре Летове – Я не верю в анархию

| 05.12.2019
Вышло новое издание книги о Егоре Летове – Я не верю в анархию

Переиздан первый сборник публикаций о группе «Гражданская Оборона» «Я не верю в анархию». Книгу выпустило независимое издательство «Выргород». Отдельно стоит отметить, что издание опубликовано в двух вариантах оформления.

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Группа Чайф опубликовала видео репетиции новой концертной программы

| 05.12.2019
Группа Чайф опубликовала видео репетиции новой концертной программы

Группа «Чайф» готовится к масштабному туру, посвященному 35-летию коллектива. Музыканты поделились видео с репетиции концертной программы. Подготовка к выступлениям проходит на точке команды в Екатеринбурге.

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Ария опубликовала видеоверсию альбома Гость из царства теней

| 04.12.2019
Ария опубликовала видеоверсию альбома Гость из царства теней

Группа «Ария» опубликовала на своём официальном Youtube-канале полную видеоверсию альбома «Гость из царства теней». Ознакомиться с новинкой можно прямо сейчас на нашем портале.

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Группа Алиса станет хедлайнером Чартовой Дюжины 2020

| 04.12.2019
Группа Алиса станет хедлайнером Чартовой Дюжины 2020

Группа «Алиса» станет хедлайнером фестиваля «Чартова Дюжина» в 2020 году. Информацию об этом распространили организаторы мероприятия. Также объявлены имена еще нескольких участников.

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Акустический альбом группы Король и Шут издан на виниле с бонусами

| 04.12.2019
Акустический альбом группы Король и Шут издан на виниле с бонусами

Культовый «Акустический Альбом» группы «Король и Шут» выходит на грампластинках. Новое издание щедро дополнено бонусами, в числе которых настоящие раритеты! В продажу новинка поступит после 20 декабря 2019 года.

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Издана запись выступления Янки Дягилевой на фестивале Рок-Азия

| 04.12.2019
Издана запись выступления Янки Дягилевой на фестивале Рок-Азия

Издательство «Выргород» представляет концертный альбом Янки Дягилевой «Рок-Азия». Запись выпускается на компакт-дисках в подарочном варианте оформления. Издание доступно для заказа в интернет-магазине лейбла.

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Переиздан последний альбом Гражданской Обороны

| 03.12.2019
Переиздан последний альбом Гражданской Обороны

Переиздан последний студийный альбом группы «Гражданская Оборона». Релиз осуществило музыкальное издательство «Выргород». Запись выпущена на компакт-дисках в подарочном варианте оформления.

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Группа Слот показала лирический взгляд на российскую столицу

| 03.12.2019
Группа Слот показала лирический взгляд на российскую столицу

Группа «Слот» представила видеоклип на опубликованную недавно в виде сигла композицию «Москва». Ролик выдержан в стиле лирического видео. Посмотреть его можно на нашем портале.

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Сергей Михалок представляет второй альбом Drezden – Эдельвейс

| 03.12.2019
Сергей Михалок представляет второй альбом Drezden – Эдельвейс

Сергей Михалок представляет второй студийный альбом своего нового проекта Drezden. Пластинка под названием «Эдельвейс» опубликована сегодня на всех популярных интернет-площадках. Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.

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Сергей Калугин об Оргии Праведников, буднях и финансах (видео)

| 03.12.2019
Сергей Калугин об Оргии Праведников, буднях и финансах (видео)

Лидер группы «Оргия Праведников» Сергей Калугин дал большое интервью Youtube-шоу «Уговорил». Музыкант рассказал о буднях коллектива, поделился мнением о коллегах и вспомнил резонансные события прошлого. Посмотреть передачу можно на нашем портале.

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