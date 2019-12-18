Русский рок сегодня
Новый альбом Артура Беркута – Твоё второе я
Новый студийный альбом выпустил Артур Беркут. Пластинка под названием «Твое второе я» опубликована на популярных интернет-площадках. Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.
На концерте Кипелова в Калуге отключили электричество
Группа «Кипелов» на концерте в Калуге попала в казусную ситуацию. Во время выступления коллектива с симфоническим оркестром пропало электричество. Видеозапись момента можно посмотреть на нашем портале.
Вышел новый альбом Владимира Кузьмина – Дурная репутация
Новый студийный альбом выпустил Владимир Кузьмин вместе со своей группой «Динамик». Пластинка под названием «Дурная репутация» уже доступна для прослушивания онлайн. Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.
Восходящие рок-звезды Кис-Кис выступили в Вечернем Урганте
Восходящие звезды современной рок-музыки – группа «Кис-кис» приняла участие в шоу «Первого канала» «Вечерний Ургант». В федеральном эфире коллектив исполнил одну из своих песен. Посмотреть выступление команды можно на нашем портале.
Группа Сплин показала историю о тайном ночном фонарщике
Новый видеоклип представила группа «Сплин». Основой для него послужила композиция «Тайком», представленная в виде сингла на прошлой неделе. Посмотреть новинку можно на нашем портале.
Диана Арбенина и Ночные Снайперы спели про Рим
Новый сингл представили Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Композиция под названием «Рим» опубликована сегодня на всех цифровых площадках. Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.
Альбомы Гражданской Обороны Армагеддон Попс и Война изданы на виниле
Издательство «Выргород» продолжает переиздание альбомов группы «Гражданская Оборона» на виниловых пластинках. На днях в продажу поступили ещё два релиза легендарного коллектива.
Светлана Сурганова показала клип – Да будет свет
Новый видеоклип представила группа «Сурганова и Оркестр». Основой для него послужила опубликованная недавно в виде сингла композиция «Да будет свет». Посмотреть ролик можно на нашем портале.
Группа Сплин представила новый сингл – Тайком
Группа «Сплин» представила первый за долгое время сингл и анонсировала новый студийный альбом. Его релиз состоится до конца года. Послушать представленный сегодня сингл можно на нашем портале.
Борис Гребенщиков ответил на сложные детские вопросы (видео)
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков дал большое интервью Youtube-проекту «Детский недетский вопрос». Музыкант ответил на сложные вопросы от детей из разных стран мира. Полный выпуск передачи можно посмотреть на нашем сайте.
Вышло новое издание книги о Егоре Летове – Я не верю в анархию
Переиздан первый сборник публикаций о группе «Гражданская Оборона» «Я не верю в анархию». Книгу выпустило независимое издательство «Выргород». Отдельно стоит отметить, что издание опубликовано в двух вариантах оформления.
Группа Чайф опубликовала видео репетиции новой концертной программы
Группа «Чайф» готовится к масштабному туру, посвященному 35-летию коллектива. Музыканты поделились видео с репетиции концертной программы. Подготовка к выступлениям проходит на точке команды в Екатеринбурге.
Ария опубликовала видеоверсию альбома Гость из царства теней
Группа «Ария» опубликовала на своём официальном Youtube-канале полную видеоверсию альбома «Гость из царства теней». Ознакомиться с новинкой можно прямо сейчас на нашем портале.
Группа Алиса станет хедлайнером Чартовой Дюжины 2020
Группа «Алиса» станет хедлайнером фестиваля «Чартова Дюжина» в 2020 году. Информацию об этом распространили организаторы мероприятия. Также объявлены имена еще нескольких участников.
Акустический альбом группы Король и Шут издан на виниле с бонусами
Культовый «Акустический Альбом» группы «Король и Шут» выходит на грампластинках. Новое издание щедро дополнено бонусами, в числе которых настоящие раритеты! В продажу новинка поступит после 20 декабря 2019 года.
Издана запись выступления Янки Дягилевой на фестивале Рок-Азия
Издательство «Выргород» представляет концертный альбом Янки Дягилевой «Рок-Азия». Запись выпускается на компакт-дисках в подарочном варианте оформления. Издание доступно для заказа в интернет-магазине лейбла.
Переиздан последний альбом Гражданской Обороны
Переиздан последний студийный альбом группы «Гражданская Оборона». Релиз осуществило музыкальное издательство «Выргород». Запись выпущена на компакт-дисках в подарочном варианте оформления.
Группа Слот показала лирический взгляд на российскую столицу
Группа «Слот» представила видеоклип на опубликованную недавно в виде сигла композицию «Москва». Ролик выдержан в стиле лирического видео. Посмотреть его можно на нашем портале.
Сергей Михалок представляет второй альбом Drezden – Эдельвейс
Сергей Михалок представляет второй студийный альбом своего нового проекта Drezden. Пластинка под названием «Эдельвейс» опубликована сегодня на всех популярных интернет-площадках. Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.
Сергей Калугин об Оргии Праведников, буднях и финансах (видео)
Лидер группы «Оргия Праведников» Сергей Калугин дал большое интервью Youtube-шоу «Уговорил». Музыкант рассказал о буднях коллектива, поделился мнением о коллегах и вспомнил резонансные события прошлого. Посмотреть передачу можно на нашем портале.