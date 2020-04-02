Русский рок сегодня
БГ для Интересного Времени — С той стороны зеркального стекла
Борис Гребенщиков продолжает делать подношения Интересному Времени. Сегодня лидер «Аквариума» опубликовал очередное видео. Посмотреть его можно на нашем портале.
Альбом Петра Мамонова Шоколадный Пушкин издан на виниле
На виниловых пластинках издан альбом Петра Мамонова «Шоколадный Пушкин». Издание уже поступило в продажу и доступно для заказа в интернет-магазинах.
Лидер Анимации покеросинил на карантине
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов опубликовал в своих социальных сетях новую песню. Композиция, исполненная автором под гитару, получила название «Керосиним». Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.
Земфира выпустила песню про Крым
Новый сингл представила Земфира. Композиция под названием «Крым» опубликована сегодня на всех цифровых площадках. Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.
Борис Гребенщиков задобрил Интересное Время Масоном Левой
Находящийся на карантине Борис Гребенщиков продолжает делать подношения Интересному времени. Сегодня лидер «Аквариума» опубликовал очередное видео, на котором представлена новая песня.
Советские киногерои поют песни культовых рок-групп
1 апреля традиционно день шуток и розыгрышей. Сначала мы тоже хотели разыграть читателей, подготовив ряд фейковых новостей, но потом подумали, что из-за распространения коронавируса это будет не слишком уместно. Время непростое и шутки о концертах могут быть восприняты не очень хорошо. Поэтому решили просто сделать подборку веселых клипов.
Группа Алиса отметит юбилеи альбомов Солнцеворот и Изгой
Группа «Алиса» в этом году готовится отпраздновать юбилеи сразу двух альбомов. Планами на будущее Константин Кинчев поделился сегодня в интервью ведущей шоу «Подъемники» Тане Борисовой. Посмотреть видеозапись эфира можно на нашем портале.
Группа Пикник показала Сияние
Группа «Пикник» представила концертный клип на песню «Сияние». Премьера ролика состоялась на официальном Youtube-канале коллектива. Посмотреть его можно на нашем портале.
10 книг о рок-музыке — чтиво для карантина
Карантин доставляет массу неудобств – привычная жизнь нарушена и возможностей для развлечений стало меньше. Но также это и время возможностей для тех, кто по причине занятости не успел что-либо сделать. Например, прочесть интересные книги. Ниже найдете мои рекомендации по чтению на ближайшее время.
Альбом группы Король и Шут Камнем По Голове издан на виниле
Альбом группы «Король и Шут» «Камнем по голове» выходит на виниловых пластинках. До 1 мая 2020 года каждый желающий может оформить предзаказ пластинки. Предполагается, что издание поступит в продажу до конца мая.
Фильм о группе Наутилус Помпилиус — Заметки в стиле рок
Гостелерадиофонд России опубликовал в исходном качестве документальный фильм «Заметки в стиле рок». Эта картина, снятая в 1990 году, посвящена Свердловскому рок-клубу и группе «Наутилус Помпилиус». Посмотреть фильм можно на нашем портале.
Андрей Князев рассказал о Забытых ботинках
Андрей Князев поделился историей появления и записи песни «Забытые ботинки». Соответствующее видео музыкант разместил на своем официальном Youtube-канале.
Борис Гребенщиков подарил Интересному Времени настоящий раритет
Борис Гребенщиков во время карантина проводит в своих социальных сетях акцию «Песни для Интересного Времени». Сегодня лидер «Аквариума» опубликовал очередную композицию.
Группа Мумий Тролль показала карантин-версию Карнавала.Нет
Группа «Мумий Тролль» на карантине соблюдает все рекомендации ВОЗ. Чтобы подбодрить поклонников, музыканты записали специальную версию песни «Карнавала.Нет». Послушать её можно на нашем портале.
Архивный концерт Калинова Моста, 1993 — Программа А
Опубликована видеозапись концерта группы «Калинов Мост» 1993 года. Видео из архива «Программы А» выложили на Youtube-канале памяти Сергея Антипова. Посмотреть запись можно прямо сейчас на нашем портале.
Константин Кинчев поделится опытом выживания на карантине
Фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев поделится способами выживания на карантине. В последний день марта музыканта можно будет услышать в прямом эфире «Нашего радио».
Юрий Шевчук рассказал о новой концертной программе
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал о новой концертной программе. Музыкант опубликовал на своём Youtube-канале видео, в котором поделился подробностями о предстоящем юбилейном туре и изменениях в составе команды. Посмотреть его можно на нашем портале.
Леонид Федоров о Хвосте, Волохонском, Италии и многом другом
Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров дал большое интервью Youtube-каналу «Ещенепознер». Полный выпуск программы, длящийся без малого два часа, можно посмотреть на нашем портале.
Анатолия Крупнова друзья и коллеги вспомнили в день рождения
Друзья и коллеги вспомнили основателя и лидера группы «Черный Обелиск» Анатолия Крупнова. На канале ОТР показали посвященную музыканту программу «Звук». Посмотреть её можно на нашем портале.
Группа Калинов Мост выпустила на виниле Оружие
На виниловых пластинках издан альбом группы «Калинов Мост» «Оружие». Одна из лучших работ команды на классическом носителе представлена в альтернативном варианте сведения. Издание уже поступило в продажу.