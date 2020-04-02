БГ для Интересного Времени — С той стороны зеркального стекла

1 апреля традиционно день шуток и розыгрышей. Сначала мы тоже хотели разыграть читателей, подготовив ряд фейковых новостей, но потом подумали, что из-за распространения коронавируса это будет не слишком уместно. Время непростое и шутки о концертах могут быть восприняты не очень хорошо. Поэтому решили просто сделать подборку веселых клипов.

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