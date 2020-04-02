Русский рок сегодня

БГ для Интересного Времени — С той стороны зеркального стекла

| 02.04.2020
БГ для Интересного Времени — С той стороны зеркального стекла

Борис Гребенщиков продолжает делать подношения Интересному Времени. Сегодня лидер «Аквариума» опубликовал очередное видео. Посмотреть его можно на нашем портале.

Подробнее

Альбом Петра Мамонова Шоколадный Пушкин издан на виниле

| 02.04.2020
Альбом Петра Мамонова Шоколадный Пушкин издан на виниле

На виниловых пластинках издан альбом Петра Мамонова «Шоколадный Пушкин». Издание уже поступило в продажу и доступно для заказа в интернет-магазинах.

Подробнее

Лидер Анимации покеросинил на карантине

| 01.04.2020
Лидер Анимации покеросинил на карантине

Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов опубликовал в своих социальных сетях новую песню. Композиция, исполненная автором под гитару, получила название «Керосиним». Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.

Подробнее

Земфира выпустила песню про Крым

| 01.04.2020
Земфира выпустила песню про Крым

Новый сингл представила Земфира. Композиция под названием «Крым» опубликована сегодня на всех цифровых площадках. Ознакомиться с новинкой можно на нашем портале.

Подробнее

Борис Гребенщиков задобрил Интересное Время Масоном Левой

| 01.04.2020
Борис Гребенщиков задобрил Интересное Время Масоном Левой

Находящийся на карантине Борис Гребенщиков продолжает делать подношения Интересному времени. Сегодня лидер «Аквариума» опубликовал очередное видео, на котором представлена новая песня.

Подробнее

Советские киногерои поют песни культовых рок-групп

| 01.04.2020
Советские киногерои поют песни культовых рок-групп

1 апреля традиционно день шуток и розыгрышей. Сначала мы тоже хотели разыграть читателей, подготовив ряд фейковых новостей, но потом подумали, что из-за распространения коронавируса это будет не слишком уместно. Время непростое и шутки о концертах могут быть восприняты не очень хорошо. Поэтому решили просто сделать подборку веселых клипов.

Подробнее

Группа Алиса отметит юбилеи альбомов Солнцеворот и Изгой

| 31.03.2020
Группа Алиса отметит юбилеи альбомов Солнцеворот и Изгой

Группа «Алиса» в этом году готовится отпраздновать юбилеи сразу двух альбомов. Планами на будущее Константин Кинчев поделился сегодня в интервью ведущей шоу «Подъемники» Тане Борисовой. Посмотреть видеозапись эфира можно на нашем портале.

Подробнее

Группа Пикник показала Сияние

| 31.03.2020
Группа Пикник показала Сияние

Группа «Пикник» представила концертный клип на песню «Сияние». Премьера ролика состоялась на официальном Youtube-канале коллектива. Посмотреть его можно на нашем портале.

Подробнее

10 книг о рок-музыке — чтиво для карантина

| 31.03.2020
10 книг о рок-музыке — чтиво для карантина

Карантин доставляет массу неудобств – привычная жизнь нарушена и возможностей для развлечений стало меньше. Но также это и время возможностей для тех, кто по причине занятости не успел что-либо сделать. Например, прочесть интересные книги. Ниже найдете мои рекомендации по чтению на ближайшее время.

Подробнее

Альбом группы Король и Шут Камнем По Голове издан на виниле

| 30.03.2020
Альбом группы Король и Шут Камнем По Голове издан на виниле

Альбом группы «Король и Шут» «Камнем по голове» выходит на виниловых пластинках. До 1 мая 2020 года каждый желающий может оформить предзаказ пластинки. Предполагается, что издание поступит в продажу до конца мая.

Подробнее

Фильм о группе Наутилус Помпилиус — Заметки в стиле рок

| 30.03.2020
Фильм о группе Наутилус Помпилиус — Заметки в стиле рок

Гостелерадиофонд России опубликовал в исходном качестве документальный фильм «Заметки в стиле рок». Эта картина, снятая в 1990 году, посвящена Свердловскому рок-клубу и группе «Наутилус Помпилиус». Посмотреть фильм можно на нашем портале.

Подробнее

Андрей Князев рассказал о Забытых ботинках

| 29.03.2020
Андрей Князев рассказал о Забытых ботинках

Андрей Князев поделился историей появления и записи песни «Забытые ботинки». Соответствующее видео музыкант разместил на своем официальном Youtube-канале.

Подробнее

Борис Гребенщиков подарил Интересному Времени настоящий раритет

| 29.03.2020
Борис Гребенщиков подарил Интересному Времени настоящий раритет

Борис Гребенщиков во время карантина проводит в своих социальных сетях акцию «Песни для Интересного Времени». Сегодня лидер «Аквариума» опубликовал очередную композицию.

Подробнее

Группа Мумий Тролль показала карантин-версию Карнавала.Нет

| 29.03.2020
Группа Мумий Тролль показала карантин-версию Карнавала.Нет

Группа «Мумий Тролль» на карантине соблюдает все рекомендации ВОЗ. Чтобы подбодрить поклонников, музыканты записали специальную версию песни «Карнавала.Нет». Послушать её можно на нашем портале.

Подробнее

Архивный концерт Калинова Моста, 1993 — Программа А

| 29.03.2020
Архивный концерт Калинова Моста, 1993 — Программа А

Опубликована видеозапись концерта группы «Калинов Мост» 1993 года. Видео из архива «Программы А» выложили на Youtube-канале памяти Сергея Антипова. Посмотреть запись можно прямо сейчас на нашем портале.

Подробнее

Константин Кинчев поделится опытом выживания на карантине

| 28.03.2020
Константин Кинчев поделится опытом выживания на карантине

Фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев поделится способами выживания на карантине. В последний день марта музыканта можно будет услышать в прямом эфире «Нашего радио».

Подробнее

Юрий Шевчук рассказал о новой концертной программе

| 28.03.2020
Юрий Шевчук рассказал о новой концертной программе

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал о новой концертной программе. Музыкант опубликовал на своём Youtube-канале видео, в котором поделился подробностями о предстоящем юбилейном туре и изменениях в составе команды. Посмотреть его можно на нашем портале.

Подробнее

Леонид Федоров о Хвосте, Волохонском, Италии и многом другом

| 28.03.2020
Леонид Федоров о Хвосте, Волохонском, Италии и многом другом

Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров дал большое интервью Youtube-каналу «Ещенепознер». Полный выпуск программы, длящийся без малого два часа, можно посмотреть на нашем портале.

Подробнее

Анатолия Крупнова друзья и коллеги вспомнили в день рождения

| 24.03.2020
Анатолия Крупнова друзья и коллеги вспомнили в день рождения

Друзья и коллеги вспомнили основателя и лидера группы «Черный Обелиск» Анатолия Крупнова. На канале ОТР показали посвященную музыканту программу «Звук». Посмотреть её можно на нашем портале.

Подробнее

Группа Калинов Мост выпустила на виниле Оружие

| 23.03.2020
Группа Калинов Мост выпустила на виниле Оружие

На виниловых пластинках издан альбом группы «Калинов Мост» «Оружие». Одна из лучших работ команды на классическом носителе представлена в альтернативном варианте сведения. Издание уже поступило в продажу.

Подробнее

Top